Einsatz : Feuerwehrleute mussten Tür aufbrechen

Kirkel-Neuhäusel Die Feuerwehr Kirkel-Neuhäusel wurden am Mittwochnachmittag zu einem etwas außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Die Polizei hatte den Löschbezirk gegen 15.30 Uhr informiert. An einem Anwesen in der Uhlandstraße war zuvor ein Rauchmelder ausgelöst worden, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von red