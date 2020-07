Feuerwehreinsatz in Kirkel-Neuhäusel : Fußplatten brannten in der Kaiserstraße

In Kirkel-Neuhäusel brannten Kunststoffplatten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Kirkel-Neuhäusel Die Feuerwehr Kirkel musste am frühen Donnerstagmorgen, 16. Juli, gegen 4.10 Uhr in die Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel ausrücken. An der dortigen Baustelle brannten drei Fußplatten aus Kunststoff, die zur Beschwerung der Beschilderung eingesetzt worden waren, wie die Polizei mitteilt.

Diese geht derzeit davon aus, dass ein oder mehrere bisher unbekannte Täter die Platten in Brand gesetzt haben, wie, das ist noch unklar. Die Feuerwehr habe den Brand dann löschen können, es entstand geringer Sachschaden.