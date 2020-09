44 000 Euro Sachschaden : Schwerer Unfall zwischen Homburg und Altstadt

Altstadt Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Homburg und Altstadt am Dienstagabend, 29. September, verletzt worden. Wie die Homburger Polizei berichtet, verlor gegen 21.30 Uhr auf der L114 (Homburger Straße) in Fahrtrichtung Altstadt, kurz hinter der dortigen Tunnelunterführung, ein 66-Jähriger die Kontrolle über sein Ford Kuga.

Der Mann, der in Richtung Altstadt unterwegs war, kollidierte infolge dessen mit dem vor der Tunnelunterführung wartenden Auto des 24-Jährigen und kam durch den Zusammenprall ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Erliegen. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 44 000 Euro. Die beiden Männer mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.