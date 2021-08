Polizei sucht Zeugen : Vandalismus am Hundevereinsheim in Limbach

Limbach Unbekannte Täter haben am Dienstag, 10. August, gegen 23.50 Uhr in Kirkel-Limbach mutwillig einen Tisch und eine Bank von einer im Außenbereich des Hundevereinsheimes „Pfotenhaus“ (Straße Am Schwimmbad Zufahrt Gänseweiher) aufgestellten Bierzeltgarnitur abgefackelt.