Über elf Millionen Euro in Kirkel investiert : Bildungszentrum: Umbau bis Ende 2020

Kirkel 2016 begannen die Maßnahmen, ein Teil ist umgesetzt, ein großer Konferenzsaal entsteht noch. Wellnessangebote seien nötig, um am Markt mitzuhalten.

Warum muss ein Weiterbildungszentrum eigentlich wie ein Top-Hotel aussehen und sogar über eine Sauna verfügen? Wer einen Rundgang durch das in der Renovierung befindliche Bildungszentrum der Arbeitskammer (BZK) in Kirkel macht, dürfte sich diese Frage stellen. So modern wie der Neubau daherkommt.

Die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sind bereits im Frühjahr 2016 angelaufen. Im ersten, rund 7,5 Millionen Euro schweren Bauabschnitt, der inzwischen abgeschlossen ist, wurden laut Beatrice Zeiger, Geschäftsführerin der Arbeitskammer, 71 Teilnehmerzimmer und –bäder modernisiert, dazu bis zum Rohbau abgerissen. Dann entstand ein zweistöckiger Empfangsbereich mit Büros und neuem Aufzug, ebenso der neue Fitness-, Freizeit- und Saunabereich innen und außen. Dazu ein Multifunktionsraum geschaffen, die Aufenthaltsräume und Umkleiden fürs Personal und die Außenanlage neu gestaltet. „Trotz erheblicher Probleme wegen des Bauens im Bestand und während des laufenden Betriebs sind wir im Budgetrahmen geblieben und haben den Zeitrahmen nur ganz unwesentlich überschritten“, erklärt Zeiger. Ralf Haas, der seinen Dienst in Kirkel Anfang 2017 aufnahm und einem pädagogischen Team vorsitzt, erklärt: „Die Sanierung der Zimmer und der Neubau des Eingangsbereiches haben zu immer neuen Wegen und Umleitungen geführt, da die Sanierung abschnittsweise im laufenden Betrieb stattgefunden hat. Die Gäste haben es meist mit Humor genommen - im Bewusstsein, dass sie zukünftig bessere Rahmenbedingungen für ihre Veranstaltungen haben.“ Wie bei jeder Sanierung eines älteren Gebäudes seien „immer mal wieder unvorhergesehene Schwierigkeiten“ aufgetreten, für die man aber Lösungen „im finanziellen Rahmen“ habe. Insgesamt zeigten sich die Seminarteilnehmer erfreut über die Maßnahmen. Haas: „Wir hören immer wieder die Forderung, dass die Sanierung auch in den anderen Bereichen fortgeführt werden muss. Dies werden wir – abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Arbeitskammer – auch in den Folgejahren anstreben.“

Ursprünglich war angedacht, dass die Maßnahme aus Rücklagen und Kredit finanziert wird. Beim ersten Bauabschnitt auf eine Kreditaufnahme habe man verzichten können, so Zeiger. Denn die Geschäftstätigkeit im BZK während des Umbaus habe sich „durch eine intensive Belegungsplanung der vor Ort Verantwortlichen deutlich besser als geplant entwickelt“. Man habe also „erheblich geringere Umsatzeinbußen gegenüber Plan realisieren“ müssen. Zeiger: „Im Rahmen der Endabrechnungen sind wir allerdings über eine Kreditermächtigung gegen mögliche Überraschungen abgesichert. In welchem Umfang und in welchem Mix wir letztendlich aus Rücklagen und Krediten über die Runden kommen, hängt sehr stark von der Entwicklung des zweiten Bauabschnitts ab. Alles in allem kann man schon heute sagen, dass wir in einem verantwortlichen Gesamtrahmen geblieben sind und auch mögliche Kreditverbindlichkeiten in unserer Finanzplanung abbilden können.“