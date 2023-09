Biathlon Saarländische Nachwuchs-Biathleten siegen beim Bayern-Cup

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am Samstag der erste Teil des Ringwertungsschießens statt. Konzentriert gingen die beiden Nachwuchssportler aus Kirkel-Limbacher an den Start und setzten sich jeweils in ihrer Altersklasse an die Spitze. Am Nachmittag ging es dann zum Berglauf auf den Ochsenkopf. Ole Wendorf musste 2,4 Kilometer mit 139 Höhenmetern zurücklegen. Sein älterer Bruder in der Klasse der Schüler 14 sogar 4,4 Kilometer mit 250 Höhenmetern. Es war für beide ein hartes Rennen, in dem Ole nicht nur in seiner, sondern auch in der Altersklasse darüber siegte. Mattes schaffte es mit einem souveränen Lauf auf Platz drei.