Biathlon: Saarländer siegt in Ruhpolding Das Beste kommt immer zum Schluss

Bereits am Samstag im Sprint über sechs Kilometer hatte sich Wendorf mit Platz drei in der Spitzengruppe zurückgemeldet. Dieser Erfolg stachelte den Ehrgeiz für den zweiten Wettkampf am Sonntag umso mehr an. Wendorf ging als erster Starter auf die Strecke, schoss liegend null Fehler und ließ beim Stehendschießen nur eine Scheibe stehen. Mit der schnellsten Laufzeit aller Starter sicherte er sich den Sieg.