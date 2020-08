Ein seltenes Tier : Die spanische Flagge im Aufwind

Von Christine Maack Eine seltene, südliche Falter-Art ist nun Haustier in Kirkel geworen. In der Biosphäre sind sowieso viele besondere Falter-Arten zu finden.

Vor sechs Jahren staunte der damals 73 jährige Rentner Manfred Näher aus Kirkel nicht schlecht, als sich an einem Thermometer auf seinem Balkon Am Schlossberg ein besonderer Schmetterling verirrt hatte. Das Tier war eben diese „Spanische Flagge“, ein seltener Schmetterling. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe das Tier, das ruhig an einem runden Thermometer saß, eine Zeit lang beobachtet. „Zuerst dachte er es sei ein Nachtfalter. Als es die Flügel spreizte, habe er diese ungewöhnliche Färbung entdeckt. Dann schaute er sofort in einem Bestimmungsbuch nach und entdeckte „den Schmetterling mit Namen Spanische Flagge“.