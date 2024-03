Angebot Vom Stuckateur bis hin zum Designer

Ein wichtiges Ziel an der Limbacher Gemeinschaftsschule ist es, die Schülerinnen und Schüler fit zu machen für das Berufsleben, wie es vonseiten der Schule heißt. So werden in den Klassen sieben bis neun Berufspraktika angeboten, in denen sie in das Berufsleben hineinschnuppern können, zudem findet einmal im Jahr ein Berufsorientierungstag statt. Ein Highlight ist die Berufsorientierungswoche für die Klassenstufe sieben, die federführend vom Berufskoordinator Markus Bohl und dem Didaktikleiter Michael Bollenbach organisiert wurde. „Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler einen Einblick über die Vielfalt ortsansässiger und naher Betriebe bekommen und diese gemeinsam erkunden können“, so Markus Bohl.