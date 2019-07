Straßenbau : Verkehr durch den Kreisel rollt wieder

Am augenfälligsten nach der Sanierung eines Teilbereich der Straße „Auf der Windschnorr“ in Limbach ist die Neugestaltung des Kreisels an der Ortseinfahrt. Grün ist er allerdings nicht. Foto: Thorsten Wolf

Limbach Fazit von Bürgermeiter Frank John nach der knapp vierwöchigen Bauzeit: Das große Chaos ist ausgeblieben

Viele Wochen lang hat eine Großbaustelle in Limbach im Bereich der Windschnorr die Verkehrslage auch in der Großregion Homburg bestimmt. Einige Umleitungen waren nötig, um die Baustelle auf einem der Hauptzubringer zwischen den Autobahnen A8 und A6 zum umfahren. Großräumig gab es die Möglichkeit, über die A6 und die B 423/Bexbacher Straße von und nach Homburg auszuweichen. Kleinere Umfahrungen gab es über die Zweibrücker Straße und Beeden. Und auch innerorts von Limbach und Altstadt hatte man entsprechende Umleitungen eingerichtet. Vor Beginn der Baustelle hatte es große Befürchtungen gegeben.

Nicht wenige, gerade in Limbach, hatten die Angst, die Verkehrsverlagerung von der Windschnorr auf die Umleitungsstrecken, aber auch die zeitlich vorgelagerten Arbeiten im Bereich der Ost-Umgehung und der Limbacher Hauptsstraße, könnten zu einem Verkehrschaos führen. Das blieb aus, so zumindest die klare Einschätzung von Kirkels Bürgermeister Frank John. Als Grund dafür, dass es bei weitem verkehrstechnisch nicht so schlimm gekommen war, wie im Vorfeld befürchtet, nannte der Verwaltungschef vor allem die gute Abstimmung zwischen der Gemeinde, dem Saarpfalz-Kreis und dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) als Träger der rund zweimonatigen Baumaßnahme.

Die Umgestaltung des Kreises begründete Klaus Kosok, Pressesprecher des LfS so: „Die bisherige Geometrie des Kreisels hat es den Verkehrsteilnehmern ermöglicht, aus Richtung Kirkel in Fahrtrichtung Homburg nahezu ohne Lenkbewegung in fast gerader Linie zügig zu passieren.“ Deswegen habe man die Sanierungsmaßnahme dazu genutzt, bauliche Veränderungen zur Verkehrsberuhigung vorzunehmen. Und: „Im Kreisel wurde rund um den Innenkreis ein zusätzlicher Schleppkreis angelegt. Die leichte Erhebung des Schleppkreises und die helle Abgrenzung wirken geschwindigkeitshemmend.“

Im Blick auf die gesamte Baumaßnahme hätten sich dabei die ersten Abschnitte im Bereich der Limbacher Ost-Umgehung und der Hauptstraße als verkehrstechnisch eher unspektakülär erwiesen, so John. „Natürlich gab es eine Verdrängung auf die Nebenstraßen.“ Hier habe man aber schon vorab mit Halteverboten entsprechende Vorkehrungen getroffen. „Das hat sehr gut geklappt, die Halteverbote wurden auch größtenteils eingehalten.“ In einem Prozess von „Learning by doing“ habe man während der Baumaßnahmen auch immer wieder reagiert, „haben geschaut, wo es ein bisschen hakt und haben dort dann auch mit dem Kreis als zuständiger Verkehrsbehörde zusammen gearbeitet.“ Ergebnis dieser Zusammenarbeit sei eine verstärkte Kontrolle der Halteverbotsszonen in den Ausweichstrecken und auch Geschwindigkeitskontrollen gewesen. Denn: „An einigen Stellen, so in der Friedrichsstraße, wurde dann gefühlt doch zu schnell gefahren. Das haben auch die Messungen wohl bestätigt.“