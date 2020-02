Auto einfach abtransportiert : Alter Volvo wurde gestohlen

Kirkel-Neuhäusel Am Dienstag wurde in Kirkel-Neuhäusel am helllichten Tag ein Auto gestohlen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Volvo, der nicht mehr fahrtüchtig und auf einem Wiesengrundstück in der Wielandstraße abgestellt war.

Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen 11 und 16 Uhr. Der Pkw ohne amtliches Kennzeichen wurde vermutlich auf einen Anhänger oder einen Lastwagen aufgeladen und weggebracht.