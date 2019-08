Kriminalpolizei : Diebstahl aus geparktem Auto

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in Kirkel-Neuhäusel ereignet hat. In der Straße „Im Evagarten“ wurde die Scheibe eines am Straßenrand geparkten Einser-BMW mit Homburger Kennzeichen eingeschlagen.

Aus dem Innern des Fahrzeugs wurde ein Geldbeutel gestohlen. Anschließend machte sich der bislang unbekannte Täter davont. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere hundert Euro.