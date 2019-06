Verdacht auf Brandstiftung : Auto gerät in Garage in Altstadt in Brand

In einer Garage in Altstadt brannte ein Auto. Foto: Kai Dörner/Feuerwehr Kirkel

Altstadt Zu einem brennenden Auto wurden am frühen Sonntagmorgen, 9. Juni, gegen 5 Uhr die Löschbezirke Altstadt und Limbach sowie die Polizei gerufen. Problematisch war insbesondere der Standort des Fahrzeugs in einer an ein Wohnhaus angebauten Garage in der Erbacher Straße in Altstadt, hieß es weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Stumm

Polizei sowie der Wehrführer der Feuerwehr Kirkel nutzten Feuerlöscher aus den Einsatzfahrzeugen, um den Brand in den Griff zu bekommen.

Binnen weniger Minuten leiteten dann die Einsatzkräfte der beiden alarmierten Löschbezirke unter schwerem Atemschutz weitere Maßnahmen ein, um das Feuer zu löschen. Hierdurch konnten die Flammen schnell eingedämmt werden, sodass sie auch nicht aufs Wohngebäude übergriffen. An dem Haus seien bei der Nachkontrolle keine direkten Brandschäden festgestellt worden. Menschen wurden nicht verletzt – so die Auskünfte der Wehr, die etwa zwei Stunden im Einsatz war.

Die Polizei teilte mit, dass derzeit wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt werde.