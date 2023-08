Laufsport „Limlauf“ rechnet mit mehr Zulauf

Der „Limlauf“ ist eine der größten Laufveranstaltungen im Saarpfalz-Kreis. „Im Vorfeld der Veranstaltung waren 35 Mitglieder des TV Limbach in die Vorbereitung involviert. Am Samstag werden es dann sogar rund 150 Helfer sein“, sagt der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TV Limbach, Rainer Huwer. Vor der der Corona-Pandemie nahmen stets knapp 400 Läufer am „Limlauf“ teil. Beim Neustart der Veranstaltung im vergangenen Jahr waren es dann nur noch etwas mehr als die Hälfte davon. In diesem Jahr war bei den Volksläufen im Saarland aber generell wieder deutlich mehr los. „Wir gehen daher am Samstag von etwas über 300 Sportlern aus“, sagt Huwer.