Kirkel-Neuhäusel Der aufgegebene Friedhof an der Triftstraße in Kirkel bietet nicht nur Park-Flair. Die Grabmale ermöglichen auch einen Blick in die Vergangenheit.

Wenn es in Kirkel-Neuhäusel einen Ort gibt, der sich zu Recht Park nennen darf, dann ist es der alte, aufgegebene Gemeindefriedhof an der Triftstraße. Mit zwei mächtigen Steinsäulen lädt die Anlage zum Eintreten ein. Sicher, groß ist das Grün nicht, aber sehens- und erkundenswert. Denn wie alle Friedhöfe, seien sie noch in Betrieb oder schon aufgegeben, bietet auch der in Kirkel-Neuhäusel einen Blick in die Geschichte des Ortes. Zudem lassen verbliebene, alte Grabsteine auch eine kulturhistorische Einordnung zu: Im Wunsch nach Ewigkeit verwirklichte sich auch in der Regel der Blick der Gesellschaft auf das, was diesen Wunsch haptisch fassen sollte. Und so kann man den verbliebenen Grabsteinen vieles ablesen. Und das reicht über die Namen der Verstorbenen hinaus. Doch zuerst ein Blick auf‘s Ganze. Nach dem Eingangsportal mit seinen beiden Säulen rückt zuerst eine Brunnenanlage in den Fokus. Erst dann fallen einem dort ein altes Gräberfeld und mehrere Grabmale auf. Drumherum in diesen Tagen: viel vorsommerliches Farbenspiel in den Bepflanzungen, an diesem Morgen verbunden mit der Melancholie eines eher regnerischen Tages.

Wer an der Triftstraße ein paar Minuten Ruhe finden will, der kann auf einem Rundweg durchs Gelände spazieren. Auf dem Weg einige verbliebene Grabmale mit bekannten Namen: Fey, Leibrock, Welsch und Schwender. Das macht den Ort natürlich nach wie vor zu einem des Gedenkens, auch wenn die Grabsteine viele, viele Jahrzehnte alt sind. Und der Park ist ein Ort der Geschichte und der Geschichten, auch wenn nur noch wenige Grabsteine zu sehen sind. Auf einem ist in Stein gemeißelt zu lesen: „Auf Wiedersehen“, eine hoffnungsvolle Botschaft. Und nicht weit entfernt, an einem weiteren Grabmal an der nördlichen Friedhofsbegrenzung, ist „Friede sei mit Euch“ in den Stein gehauen – in diesen unruhigen Zeiten mehr als ein frommer Wunsch. Überhaupt lohnt es sich, sich die wenigen Grabmale, die noch an die Funktion der Anlage als Gemeindefriedhof erinnern, einmal genauer zu betrachten. So den der Familie Leibrock vom Eschweilerhof. Ganz unten auf diesem mächtigen Grabstein ist der Tod des Lehrers Konrad Leibrock vermerkt, gestorben am 23. April 1917 bei Arras. Der Name „Arras“ hat blutige Geschichte im Ersten Weltkrieg geschrieben. Vom 9. April bis zum 16. Mai 1917 bekämpften sich dort, im Departement Pas-de-Calais, im Ringen um einen Höhenzug bei Vimy Briten und Kanadier auf der einen Seite und Truppen des Deutschen Kaiserreichs auf der anderen. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten belief sich am Ende auf mehr als 200 000. Darunter auch der Leutnant der Reserve Konrad Leibrock. Am Ende sind es Namen wie seiner, die dem Grauen des Krieges ein Gesicht geben. Leibrock selbst fand seine letzte Ruhestätte dabei nicht in seiner Heimat. So ist auf dem Grabstein zu lesen: „Sein Leib ruht in Feindesland, aber die Erinnerung an den lieben Toten ist an dieses Grab gebunden.“ Das Wort „Feindesland“ erinnert dabei an die dunklen Zeiten, als unsere heutigen Freunde aus Frankreich noch der Erbfeind Deutschlands waren. So ist der ehemalige Gemeindefriedhof auch ein Symbol dafür, wie sich alles verändern kann im Laufe der Zeit.