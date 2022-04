Warum Bürgermeister John die Anschaffung verweigert : Ärger um Geschwindigkeits-Messtafeln in Kirkel

Die Anschaffung von solchen Geschwindigkeits-Messtafeln in der Gemeinde sorgte für eingehende Diskussionen im Gemeinderat Kirkel. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Der Gemeinderat hat lange für eine Anschaffung votiert, Bürgermeister Frank John setzt das aber nicht um – und nannte auch die Gründe für sein Vorgehen.

Von Thorsten Wolf

Die Tagesordnung des Kirkeler Gemeinderates vergangene Woche gab nichts Kontroverses her. Und so wäre der öffentliche Teil der Sitzung wohl in 15 Minuten vorbei gewesen. Doch es kam anders. Und das lag an der Altstadterin Inge Wolf. Sie machte von ihrem Recht Gebrauch, sich in der Einwohnerfragestunde direkt an die Verwaltung um Bürgermeister Frank John (SPD) zu wenden. Fünf Fragen hatte Wolf mit in die Sitzung in der Limbacher Dorfhalle mitgebracht: Wie geht es weiter mit dem Weg in der Verlängerung der Erbacher Straße in Richtung Wald? Der sei in schlechtem Zustand. Wolf wollte auch wissen, warum in Altstadt in der Ortsstraße immer noch kein Tempo 30 gelte, in Limbach sei diese Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hauptstraße zumindest erweitert worden. Nochmal um den Straßenverkehr ging es Inge Wolf, als sie nach dem aktuellen Stand rund um den geplanten Fahrradschutzstreifen in der Ortsstraße fragte. Die wie immer engagierte Altstadter Bürgerin wollte auch wissen, warum es noch immer keine Geschwindigkeits-Messtafeln in ihrem Ort gebe. Und schließlich brachte sie den geplanten Bau einer „cirka 100 Meter langen Halle“ hinter den Gärten in der Ortsstraße in den Gemeinderat ein.

Zu den ersten drei Fragen konnte John Antworten geben, die keiner weiteren Nachfrage oder Aussprache bedurften. So werde der von Wolf kritisierte Zustand des Weges zwischen Erbacher Straße und Wald ausgebessert. „Das werden wir in Angriff nehmen.“ In Sachen Tempo 30 in der Ortsstraße verdeutlichte John den Wunsch, in allen Ortsdurchfahrten, allesamt Landesstraßen, eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen. Für die Altstadter Ortsdurchfahrt seien hier verschiedene Dinge beantragt. Die würden umgesetzt, sobald die Bauarbeiten am Autobahnanschluss Homburg-Bexbach der A6 beendet seien. Der von Wolf angesprochene Fahrradschutzstreifen solle am 12. April Thema der nächsten Sitzung des Altstadter Ortsrates sein. Voraussetzung dafür sei aber, wie Altstadts Ortsvorsteher Peter Voigt (SPD) ergänzte, dass dann Vertreter des Saarpfalz-Kreises und des Landesbetriebs für Straßenbau an der Sitzung teilnähmen.

So weit, so gut, so undiskutiert. Als es allerdings um die Geschwindigkeits-Messtafeln, nicht nur für Altstadt, ging, da wurde es im Rat kontrovers. Zwar, so John, habe man die Anschaffung solcher Tafeln im Gemeinderat beschlossen. „Ich habe das aber noch nicht umgesetzt.“ Als einen Grund nannte der Kirkeler Verwaltungschef, dass als Folge der interkommunalen Zusammenarbeit mit St. Ingbert nun in Kirkel verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt würden. Im Gegensatz dazu hätten Geschwindigkeits-Messtafeln, „außer dass sie viel kosten, keinen sittlichen Nährwert“. Zum geplanten Hallenbau könne er nichts sagen, dies sei ein Thema im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Und dann entspann sich eine muntere, in Teilen scharfe Diskussion. Den Auftakt machte Andreas Kondziela (CDU). Er konnte sich so gar nicht damit anfreunden, dass Bürgermeister John den Beschluss zur Anschaffung von Geschwindigkeits-Messtafeln nicht umsetze. „Dieser Beschluss ist schon mehrere Jahre alt.“ Und auch wenn der Bürgermeister finde, dass diese Tafeln vielleicht unnütz seien, sei es nicht die Frage, ob diese Geräte angeschafft würden, sondern wann. Hier habe der Bürgermeister den Beschluss des Rates umzusetzen, „wir warten da schon viele Jahre drauf“.

Kirkels Erster Beigeordneter Günter Ostermayer (SPD) bestätigte, dass es seitens des Gemeinderates einen Beschluss für die Beschaffung von Geschwindigkeits-Messtafeln gebe. Mit der Zusammenarbeit mit St. Ingbert beim Kommualen Ordnungsdienst habe sich die Situation aber zwischenzeitlich geändert. So werde, wie Ostermayer mit Blick auf seinen Heimatort Kirkel-Neuhäusel schilderte, tatsächlich nun verstärkt geblitzt. „Mein Vorschlag wäre, jetzt noch ein, zwei Monate zu warten und sich eine Statistik zu besorgen – bevor man jetzt zigtausende Euros investiert und im Prinzip nichts erreicht.“ CDU-Fraktionssprecher Carsten Baus hingegen war sich mit Blick auf das eigene Fahrverhalten sicher, dass solche Messtafeln durchaus Wirkung zeigten. Am Ende stellte Frank John in Aussicht, Messtafeln aus St. Ingbert in Kirkel einzusetzen.

In Sachen des von Inge Wolf angesprochenen, geplanten Hallenbaus in Altstadt beklagte Thomas Grotkamp von den Grünen generell die Diskussionssituation bei relevanten Bauvorhaben in der Gemeinde. „Diese werden immer im nicht-öffentlichen Teil von Sitzungen behandelt. Das ist für mich inzwischen ein unerträglicher Zustand.“ Im öffentlichen Teil von Sitzungen unterhalte man sich oft über für die Öffentlichkeit vollkommen uninteressante Punkte. „Und da, wo die Leute eigentlich mitgenommen werden sollten und wo sie selbst unmittelbar betroffen sind, wird nicht öffentlich gesprochen.“ Solche Themen müssten dann eben anonymisiert werden, um sie öffentlich zu diskutieren. Dies sei, so Frank John in seiner Antwort, aber nicht möglich. „Und kommunalrechtlich ist es einfach so, dass Sachen mit privatem Bezug im nicht-öffentlichen Teil einer Sitzung behandelt werden müssen. Das tut mir auch Leid. Aber es ist nunmal so.“

Kirkels Wehrführer Gunther Klein konnte aus der Sitzung des Gemeinderates ein „Ja“ für die Ausschreibung für ein neues Fahrzeug für die Limbacher Feuerwehr mitnehmen. Foto: Thorsten Wolf