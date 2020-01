Ab der zweiten Januarwoche : Büchereien der Gemeinde Kirkel öffnen wieder

Kirkel Mit den Weihnachtsferien endet in der Gemeinde Kirkel auch die Durststrecke für Leseratten und Bücherwürmer: Ab der zweiten Kalenderwoche öffnen die drei gemeindeeigenen Büchereien wieder ihre Pforten.

Den Anfang nach dem Jahreswechsel macht die Bücherei im Limbacher Ratssaalbau (früheres protestantisches Pfarrhaus), Hauptstraße 12, am Dienstag, 7. Januar. Rückgabe und Entleihe finden wie gewohnt zwischen 14.30 und 18 Uhr statt. Im Ortsteil Kirkel-Neuhäusel, wo Gemeinde und Pfarrei St. Joseph im alten Rathaus, Goethestraße 9, die Bücherei betreiben, geht es am Mittwoch, 8. Januar, wieder los, und zwar zwischen 16 und 18 Uhr. Auch am Freitag, 10. Januar, ist diese Bibliothek von 15 bis 17 Uhr zugänglich. Die Regale im Altstadter Feuerwehrhaus laden schließlich am Donnerstag, 9. Januar, von 14.30 bis 17 Uhr, neuerlich zum Stöbern ein.