Auszeichnung für Kinderchöre : Kinderchöre erhalten Förderpreise

Das Projekt

Das Programm Kinderchorland will ereichen, dass es in jedem Ort einen Kinderchor gibt. Dazu verfolgt es drei Ziele: Die Gründung von Kinderchören vor allem in ländlichen Räumen, die Unterstützung dieser sowie bereits bestehende Kinderchöre bei einer musikalisch-pädagogisch qualitativen Umsetzung und die Vernetzung der Kinderchorszene. Zum Auftakt des Programms geht im Frühsommer 2021 der Sing-Bus auf eine Tour durch die ganze Bundesrepublik. Es wird verschiedene Stopps geben mit Workshops, Fachtagen, Konzerten, der Vergabe des Kinderchorland-Preises und hoffentlich vielen Kinderchor-Neugründungen in jedem Bundesland.