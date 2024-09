Kunstausstellung im Saalbau Keramik war Liebe auf den ersten Blick

Madelaine Mangold liebt Tonerde, Keramikmasse, Material, das sich formen und kneten lässt, sie liebt Farben, Formen, Figuren und Glasuren. Mit 16 Jahren kommt sie zum ersten Mal mit Keramik in Berührung: „Meine Halbschwester Marion ist neun Jahre älter als ich, sie war Anfang der 60er Jahre in Paris, wo sie eine künstlerische Laufbahn einschlagen wollte. Sie brachte eines Tages Tonerde mit nach Hause und gab sie mir zum Experimentieren. Von da an wusste ich sofort: Das ist mein Stoff“, erzählt die heute 77-jährige Madelaine Mangold.