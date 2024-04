63. Auflage „Keine gewöhnliche Messe“ – Camping-Messe in Bexbach eröffnet

„Das ist die 63. Auflage. Das heißt: 1961 ging’s los. Wenn man sich anguckt, wie Camping 1961 so war. Mit dem VW, zwei Erwachsene, drei Kinder, Dachgepäckträger, Zelt – da hat sich in der Zwischenzeit so einiges geändert.“ Mit diesem Rückblick in die Vergangenheit beschrieb Jürgen Barke, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, am Samstag bei der offiziellen Eröffnung der Bexbacher Messe für Camping, Freizeit und Automobil auch den Wandel, den die Veranstaltung selbst in den vergangenen Jahrzehnten vollzogen hat. Wer heute über die „Bexbacher Camping“ geht, der erlebt bei weitem nicht nur die Welt von Wohnanhängern und Wohnmobilen. Tatsächlich hat sich gerade in der jüngeren Vergangenheit das Portfolio verändert, erweitert und modernisiert. Vom kleinen E-Scooter über Wohnmobile aller Preisklassen und jeder Menge dazu passendem Zubehör bis zum Freizeit-Fahrzeugen und klassischen Pkw reicht inzwischen das, was es in der Messewoche zu sehen gibt. Und zwischen diesen Eckpfeilern des Ausstellungsangebotes gibt es noch jede Menge mehr zu entdecken. Barke beschrieb es so: „Das Ganze ist komfortabler geworden, es ist nachhaltiger geworden. All das in seiner Entwicklung kann man an diesem wunderbaren Ort sehen.“