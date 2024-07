Wenn Plätze in den Klassenzimmern knapp werden Schulprobleme in den Ferien

Für andere bieten diese Ferien nicht wirklich Entspannung, weil sie nach einem Platz an einer neuen Schule suchen. Die wichtigste Frage ist nicht, esse ich morgen im Freibad Eis oder Pommes, sondern: Wo und mit wem werde ich nach dem Sommer einen Großteil meiner Zeit verbringen? Die Probleme in der Bildungslandschaft sind massiv, das ist kein Geheimnis. Die meisten Grundschulen platzen aus allen Nähten, Lehrerinnen und Lehrer stehen vor sehr gemischten Klassen und die sitzen in Teilen aus Platzmangel in Containern. Es ist letztlich eine logische Folge, dass diese Kinder ihre Karriere irgendwann an einer weiterführenden Schule fortsetzen. Da ist es also wenig überraschend, dass auch diese in Teilen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.