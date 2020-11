Jugendfußball : Talentförderung in Zeiten von Corona

Homburg Der FC Homburg muss sich im Kampf um junge Talente gegen finanzkräftige Konkurrenz behaupten.

Doch selbst wenn sich die grün-weiße B-Jugend zum Saison-

ende auf einem Abstiegsplatz wiederfindet, stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch in der kommenden Runde ein FCH-Team in der Regionalliga auflaufen wird. Denn die zweite B-Jugendmannschaft von Cheftrainer Peter Anyiloibi und Co-Trainer Jaron Schäfer steht in der Verbandsliga ungeschlagen vor den Zweitvertretungen des 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg an der Tabellenspitze. Steigt die erste Mannschaft ab – aber die zweite auf, bleiben die Homburger in dieser Altersklasse der Regionalliga erhalten. Auch bei der U15 der Grün-Weißen wird um den Ligaverbleib gebangt. Chefcoach Riz-

gar Daoud muss seit 1. November auf den studienbedingt weggezogenen Co-Trainer Tim Krämer verzichten. Somit bleibt nun Profi Daniel Di Gregorio als alleiniger Co-Trainer erhalten. „Wir haben bereits einige Punkte unglücklich abgegeben“, meint Klein. Der 39-Jährige denkt dabei unter anderem an die 0:1-Last-Minute-Niederlage beim FK Pirmasens zurück. Und beim 1:2 in Elversberg sei der entscheidende Treffer ebenfalls kurz vor dem Abpfiff gefallen. Dennoch sind die Homburger mit sechs Punkten als Tabellen-13. unter den insgesamt 16 Teams zuversichtlich, den Klassenverbleib zu schaffen.