Jugendamt des Saarpfalz-Kreises Kinder besser vor Missbrauch schützen

Das Jugendamt des Saarpfalz-Kreises hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Prävention und Intervention bei Fällen von sexuellem Missbrauch beschäftigt. Es sieht die Notwendigkeit, die Fachberatungsqualität auf einem hohen Level zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg zu dem wichtigen Thema.