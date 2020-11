Konzert : Furioser Ritt durch Dur und Moll

Homburg Joshua und Heather Epstein spielten Benefizkonzert mit Beethoven-Stücken zugunsten der Psychosozialen Projekte Saarpfalz.

Letzten Samstag erlebte der Saalbau das auf nicht absehbare Zeit letzte Konzert: Auf Einladung der „Projektgruppe Kinder und Jugendliche“ der Psycho­sozialen Projekte Saarpfalz (PSP) spielte das Ehepaar Heather und Joshua Epstein (wir berichteten kurz). Eigentlich war eine kleine Konzertreihe geplant – das zweite, das am 21. November stattfinden sollte, fällt nach dem Teil-Lockdown natürlich aus. Auf das dritte Konzert am 6. Dezember, geplant ist es in der Pro-Seniore-Residenz Hohenburg, hoffte PSP-Sprecherin Rita Maoz noch in ihrer kurzen Ansprache. Sie entschuldigte dabei auch den Schirmherrn der Reihe, Bürgermeister Michael Forster. Dieser habe sein Grußwort abgesagt, weil es in diesen Zeiten als falsches Signal hätte verstanden werden können.