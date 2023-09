Jonas Drobczinsky am Schlagzeug komme ursprünglich aus dem Saarland, lebe aber mittlerweile in Mainz. Am Bass: Gebhards 16-jähriger Sohn Alec. Der stand bereits als 11-Jähriger erstmals neben dem Vater auf der Bühne. „Er hat schon relativ früh angefangen, bei Konzerten kleinere Einsätze zu spielen.“ Mittlerweile habe sich das von zwei, drei einzelnen Stücken ausgedehnt auf ein ganzes Konzert, sagt Ro Gebhardt. Alec Gebhardt, der derzeit noch in Homburg die Schule besucht, ist im vergangenen Jahr mit dem Kulturförderpreis des Neunkircher Kulturvereins ausgezeichnet worden. Ab Oktober wird er dann als Jungstudent an der Hochschule für Musik (HfM) studieren, erzählt der Vater nicht ohne Stolz.