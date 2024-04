Wettbewerb der Schulen auf Kreisebene in Homburg Jasmin Schmidt ist beste Vorleserin

Jasmin Schmidt, Schülerin am Gymnasium Johanneum in Homburg, hat den Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels auf Kreisebene gewonnen. Dort wird er jährlich vom Kreisjugendamt organisiert und durchgeführt. Der Vorlesewettbewerb hat Tradition, handelte es sich doch bereits um die 65. Ausgabe, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt.