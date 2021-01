Jagd : Jäger im Taubental nur bedingt erfolgreich

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Homburg Wir hatten in der vergangenen Woche in unserer Zeitung über die Jagd im Taubental berichtet. Wie Revierförster Eberle berichtet, seien insgesamt fünf Stück Rehwild erlegt worden. Außer drei gesichteten Wildschweinen, die aus Sicherheitsgründen nicht beschossen wurden, waren keine weiteren in den Dickungen vorhanden.

„Wir sind dennoch zufrieden mit dem Ergebnis, denn es bestätigt, dass die großen Schwarzwildbestände, die in der Kernzone vermutet werden, in dieser Menge nicht existieren.“