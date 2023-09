Nachfrage nach E-Autos steigt stark an Der Gesetzgeber gibt die Richtung vor

In der Erweiterung des Namens auf „IAA Mobility“ wird deutlich, wo die Reise hingeht: Die Veranstaltung wird von einer reinen Auto- zu einer Mobilitätsmesse. Jenseits von Automobilen präsentieren sich dort nun auch Fahrradhersteller, Besucher können diverse Probefahrten unternehmen – und neueste Innovationen im Live-Betrieb erleben, vom emissionsfreien Pkw über Fahrräder mit und ohne Elektroantrieb bis hin zum Busverkehr. Kurzum: Es geht um nichts Geringeres als die Mobilität der Zukunft. Und die soll möglichst nachhaltig sein, lassen die Veranstalter verlauten: „Emissionen zu senken und Ressourcen zu schonen ist längst oberstes Gebot“. Es bleibt den Herstellern schlechterdings auch nichts anderes übrig. Nachdem die deutsche Autoindustrie die Entwicklungen in der E-Mobilität lange verschlafen hat, setzt ihr der Abschied vom Verbrennungsmotor besonders zu – die Branche steckt in der Krise.