Qualifizierungsprogramm beim Saarpfalz-Kreis Interesse für die Kindertagespflege

Die Kindertagespflege stellt eine familiennahe, individuelle Betreuungsform schwerpunktmäßig für Kinder von bis drei Jahren dar. Sie ist der Betreuung in einer Krippe gleichgestellt und die Kindertagespflegepersonen haben gleichermaßen einen Förderauftrag zu erfüllen, der sich am Bildungsauftrag für saarländische Kindertagesstätten orientiert. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebiets Kindertagespflege beim Kreisjugendamt helfen bei der Suche nach geeigneten Betreuungsmöglichkeiten und bei Überlegungen für eine berufliche Neuorientierung hin zu einer qualifizierten Kindertagespflegeperson. Für unseren Pool an Kindertagespflegepersonen suchen wir Verstärkung“, erklärt Landrat Theophil Gallo in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.