Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Die Frauen stoppten den Gerichtsvollzieher

Mittwoch, 13. Juni 1849, acht Uhr morgens: In Wellesweiler setzen sich preußische Truppen in Bewegung, um in die Pfalz einzumarschieren. Das Ziel der militärischen Spezialoperation ist die Unterwerfung des pfälzischen Aufstands, der seit knapp sechs Wochen die Region zwischen dem Rhein und der rheinpreußischen Grenze in Atem hält. Maximilian II. Joseph, der König von Bayern, hatte um die Invasion gebeten, weil die Rheinpfalz – eigentlich sein Hoheitsgebiet – sich vom Mutterland losgesagt und zur unabhängigen Republik erklärt hatte. Seither befindet sich die Pfalz im Ausnahmezustand.