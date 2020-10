Grundstücke in der Innenstadt Homburgs werden bebaut : Innenstadt-Bebauung geht weiter voran

Anstelle dieses exponierten, leerstehenden Gebäudes an der Gerberstraße soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Homburg Im künftigen Wohnquartier Gerberstraße schreiten die Arbeiten voran. Das alte Rathaus in der Kaiserstraße bleibt vorerst erhalten.

Von Thorsten Wolf

Das Areal der alten Feuerwache und der früheren Musikschule an der Homburger Gerberstraße ist nicht wiederzuerkennen. Nachdem schon vor einiger Zeit die verbliebenen Gebäude der Feuerwehr abgerissen wurden, folgte nun die alten Musikschule. Zeitweise mit schwerem Gerät wurde der Großbau dem Erdboden gleich gemacht. Damit werden mit jeder Woche ein bisschen mehr die Voraussetzungen für das dort geplante neue Wohnquartier geschaffen.

Dort entstehen auf dem Grundstück der „Alten Feuerwache“ sowie auf dem Grundstück der „ehemaligen Musikschule“ rund 100 Teileigentumswohnungen. Verwirklicht wird dieses Großprojekt von der Saarland Bauträger-Gruppe (SBT). Diese hat in der Vergangenheit in Homburg auch das Projekt „Wohnen am Schlossberg“ auf dem Gelände des Schmitt‘schen Anwesens realisiert (wir berichteten).

Wann immer es im Bereich der Gerberstraße neue Entwicklungen gab, rückte in der Vergangeneit dabei auch die Zukunft des alten Homburger Rathauses in der Kaiserstraße in den Blickpunkt. Der Bau riegelt das neue Wohnquartier quasi zur Innenstadt hin ab und dominiert die Eingangssituation aus dieser Richtung. In der Vergangenheit war dabei immer wieder Thema, das alte Rathaus komplett mit dem dahinter liegenden Areal von alter Feuerwache und alter Musikschule zu verkaufen. So kam es nicht. Das alte Rathaus an der Kaiserstraße ist vom Projekt Gerberstraße unbenommen und nach wie vor im Eigentum der Stadt. Derzeit wird der Bau in erster Linie als Standort für das Stadtarchiv genutzt. Ob das aber eine Nutzung mit Ewigkeitswert ist?

Ein Nachfrage bei der Stadtverwaltung bringt ein Antwort, die Raum für Spekulationen über die Zukunft des Gebäudes zulassen. Pressesprecher Jürgen Kruthoff: „Zum Thema Kaiserstraße 41 ist zu sagen, dass es immer einmal wieder Interessenten gibt, die sich einen Kauf des Gebäudes vorstellen können und auch mit der Stadtverwaltung sprechen. Aktuell steht aber ein Verkauf nicht im Raum.“ Hier gebe es auch eine frühere Beschlusslage im Stadtrat, an dem Gebäude festzuhalten. „Derzeit wird das Gebäude ja auch genutzt, allerdings auch ‚nur‘ unterhalten, da das Geld für mögliche Sanierungsarbeiten derzeit nicht da ist“, so der Stadtpressesprecher.

Kruthoff erwähnte natürlich auch das Stadtarchiv als Nutzer des Gebäudes. „Ein neues Domizil für das Archiv ist sicherlich nicht leicht zu finden. Falls die Hohenburgschule dafür in Frage kommen würde, ist es in jedem Fall eine Sache von mehreren Jahren.“ So stehe derzeit der Verkauf des alten Rathauses also nicht zur Diskussion, „sollte das Archiv einmal vor einem Umzug stehen, würde die Frage sicherlich interessant. Aber auch dann obliegt es den Gremien, also Ausschüsse und Stadtrat, zu entscheiden, ob überhaupt und wenn ja, zu welchen Bedingungen und für welche Art der Nutzung über einen Verkauf des Gebäudes Kaiserstraße 41 nachgedacht wird.“

Wenn man über die Entwicklung des Areals Gerberstraße spricht, ist aber nicht nur die Zukunft des alten Rathauses interessant: Unter der Adresse „Gerberstraße 32“ findet sich ein durchaus exponiertes und leerstehenden Gebäude im Entwicklungsraum. Auch dort stehen Abriss und Neubau an, allerdings ist hier nicht die SBT für das Projekt verantwortlich. „In der Gerberstraße 32 beabsichtigt ein Bauherr ein zeitgemäßes Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Dieses soll das bisherige Gebäude an gleicher Stelle ersetzen. Das alte Gebäude wird abgerissen.“

Mit schwerem Gerät wurde die alte Musikschule im Zuge der Neuentwicklung des Wohnquartiers Gerberstraße abgerissen. Foto: Thorsten Wolf

Das alte Rathaus in der Kaiserstraße 41 in Homburg ist nach wie vor im Eigentum der Stadt, ein Verkauf steht derzeit nicht zur Diskussion. Foto: Thorsten Wolf