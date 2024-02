Leck gefunden Wasserrohrbruch in Homburg – Arbeiten sollen am Freitag abgeschlossen sein

Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr kam kein Wasser mehr aus den Wasserhähnen der Anwohner der Pirminiusstraße. Wer sich in Ruhe duschen wollte, sah sich gezwungen, Katzenwäsche zu machen, denn wie die Stadtwerke Homburg mitteilten, hatte es am frühen Morgen in Homburg einen Rohrbruch gegeben.