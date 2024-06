Demokratiebewegung und „Pfälzische Revolution“ Auf den Spuren der Freischärler

Einen Ausflug zurück in die Zeit vor 175 Jahren, als sich die Region mittendrin in der „Pfälzischen Revolution“ befand, erlebte eine Reisegruppe, die aktuell auf den Spuren der Demokratiegeschichte unterwegs ist, inmitten der Kreisstadt Homburg. „Es war wohl eine recht sonderbare Situation. In Homburg mit seinen damals knapp 3000 Einwohnern hielten sich 1500 verwegene bis seltsame Freischärler auf und prägten mit ihren Heckerhüten, Sensen und vereinzelten Gewehren die Szenerie“, führte Martin Baus, der Geschäftsführer der Siebenpfeiffer-Stiftung im Homburger Landratsamt, den über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur den dramatischen Ablauf der Geschehnisse im Juni 1849 vor Augen. Der Freiheitsbrunnen am Rondell bot zudem die Kulisse, um auch über den widerspenstigen „Landcommissär“ Philipp Jakob Siebenpfeiffer zu berichten. Dessen Ende 1830 öffentlich vorgetragene Kritik am bayerischen König Ludwig I. habe am Anfang jener Bewegung gestanden, die schließlich im Hambacher Fest, der größten Demonstration für Freiheit und Demokratie im 19. Jahrhundert, ihren Höhepunkt fand.