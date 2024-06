Public Viewing in Homburg Ab Freitag Public Viewing in Homburg

Zum zweiten Mal überhaupt in der Fußball-Geschichte darf Deutschland die Europameisterschaft im eigenen Land austragen. Dementsprechend groß ist die Begeisterung in den Städten und Gemeinden, die altbekannte Fußball-Euphorie endlich wieder in Schwung zu bringen. Ein entscheidender Faktor, der dazu beiträgt – neben guten Ergebnissen der Nationalelf um Trainer Julian Nagelsmann – sind öffentliche Veranstaltungen rund um die Spiele. Stichwort: Public Viewing.