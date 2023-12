Neben kulinarischem gab es auch Kunsthandwerk Kunsthandwerk und viele Leckereien

Friederike Bernd vom Elternausschuss des Höcher Kindergartens bot mit etlichen Mitstreitern am Stand des Kindergartens unter anderem viele selbstgebastelte Sachen an. Und den Kindern der Helfer und der Besucher wurde es auch nicht langweilig, da die Kleinen an einem extra aufgebauten Platz selbst basteln konnten. „Es ist toll, wie sich hier in Höchen gegenseitig geholfen wird. Dies hat man auch wieder beim Aufbau der Stände gesehen. Es ist ein richtig toller Weihnachtsmarkt hier - das ganze Dorf kommt zusammen“, freute sich Bernd. Britta Schreiber bot viele Glasbläserartikel an. „Ich bin bereits seit über zehn Jahren Glasbläserin und hatte mich 2011 in Neunkirchen selbständig gemacht. Mittlerweile habe ich auch den Meisterbrief und arbeite nun an der Universität in Saarbrücken. Ich bin total begeistert, was hier in Höchen in Sachen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt wird. Alle Menschen sind richtig freundlich. Ich bin sehr froh darüber, hier meine Glasbläserartikel anbieten zu dürfen“, betonte Schreiber.