Tradition wird in Einöd gelebt Die Kerb hat in Einöd eine lange Tradition

In Einöd ist die Kirmes aus dem Ortsbild nicht wegzudenken. Dieses Mal ging es mit der Kerb am Freitag im Festzelt auf dem Dorfplatz mit einem gelungenen Auftritt der Band Die Konsorten los, die für mächtig gute Stimmung sorgte. Und kaum hatte sich beim Partyvolk der erste Kater des langen Wochenendes verzogen, ging es bereits am Samstag nahtlos weiter: Zunächst gab es durch Ortsvorsteher Karl Schuberth den offiziellen Fassbieranstich, ehe Livemusik mit der Band X-Pression folgte. Bis in die frühen Morgenstunden hinein wurde dabei ausgiebig getanzt und mitgesungen. Und zwischendurch wartete auf die zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus Einöd und der Umgebung auch noch ein spektakuläres Höhenfeuerwerk.