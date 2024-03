Heimat und Geschichte Als die Stadt St. Ingbert plötzlich pleite war

Sähe man nicht die ernsten Gesichter auf der Straße, sähe man nicht die schreienden Plakate in den Läden, die zu Bürgerversammlungen rufen und das Unheil dieser kleinen Stadt künden: Der Zettel an der Tür der Stadtsparkasse genügt, um das Verhängnis zu begreifen. Seit Tagen liest man hier, mit ungelenker Hand geschrieben, die beiden Worte ‚Heute geschlossen‘. Die Sparkasse hat ihre Zahlungen eingestellt. Kaufleute, Handwerker, Arbeiter und Angestellte wissen, jetzt, kommt nicht im letzten Augenblick Hilfe, so ist alles, aber auch alles verloren.“