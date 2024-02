Wohnhaus-Brände im Bliestal In Bierbach und in Rubenheim brannten Häuser

Ein Dachstuhlbrand hatte bereits am Donnerstag schweren Sachschaden an einem Wohnhaus in Rubenheim zur Folge. Das Feuer in der Erfweiler Straße wurde am frühen Nachmittag gemeldet und wies eine starke Rauchentwicklung auf, die über dem Ort zu einer Rauchsäule führte. Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich die Bewohner des Hauses bereits selbst in Sicherheit gebracht, sodass es keine Verletzten gab. Die Feuerwehr habe aber aus dem brennenden und verqualmten Haus noch zwei Kaninchen retten können. „Der Brand breitete sich über die Zwischendecke und die Dämmung aus. Die Zwischendecke musste von Atemschutztrupps geöffnet werden, ebenso das Dach von außen über die Drehleiter, um an die Glutnester zu gelangen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Nachmittag. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner können bei Freunden unterkommen“, heißt es in einem Einsatzbericht der Feuerwehr. Feuerwehrleute aus Rubenheim, Herbitzheim, Bliesdalheim, Gersheim-Mitte, Walsheim, Reinheim und Niedergailbach waren vor Ort, ebenso die Feuerwehr aus Blieskastel, die in der Gemeinde Gersheim im Wege der Nachbarschaftshilfe stets die Drehleiter zur Verfügung stellt. Über die Brandursache wurde nichts mitgeteilt, hier laufen noch die Ermittlungen der Polizei.