Neue Wege in der Altenpfege Die Hilfe kommt mit einem Einsatzwagen

Das Modell-Projekt wird durchgeführt, damit die Mobile Diagnostik in die Regelversorgung überführt werden kann. Darum werden weitere Pflegeheime gesucht, die sich bei Interesse bei den Verantwortlichen melden sollten, um die Studie zu unterstützen. Die Arbeitsgruppe um Professor Faßbender hat dazu 146 Pflegeheime im Saarland kontaktiert. Bisher gilt die Behandlung aber nur für bettlägerige Patienten in den Heimen, nicht für Personen aus dem betreuten Wohnen. Das Team der MGU bietet Info-Veranstaltungen in Pflegeheimen an, um die Einrichtungen und die Bewohner sowie deren Angehörige über das Konzept zu informieren. Das Ziel soll sein, die MGU in der Regelversorgung zu etablieren.