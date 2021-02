BBH im Einsatz : 28 Eiben im Römermuseum gepflanzt

Die Beete im Römermuseum in Schwarzenacker wurden neu bepflanzt. Foto: Jürgen Kruthoff Foto: Jürgen Kruthoff

Schwarzenacker Nachdem der Buchsbaumzünsler und die Nadelholzspinnmilbe 16 großen Buchsbäumen, die kugelförmig zugeschnitten waren, sowie einem Dutzend Zuckerhutfichten (Picea glauca) im Barockgarten des Edelhauses im Römermuseums in Schwarzenacker heftig zugesetzt hatten, sind diese Pflanzen kürzlich entfernt worden.

Von der Umwelt- und Grünflächenabteilung der Stadtverwaltung Homburg waren zuvor neue Formgehölze bestellt werden. Bei diesen handelte es sich um insgesamt 28 Eiben, die vom Team des Baubetriebshofs um Meisterin Aneta Faber kürzlich an Stelle der Buchsbäume und Zuckerhutfichten eingesetzt wurden. Diese Formgehölze sollen gut zum Standort passen und sich auch als resistenter gegen Schädlinge erweisen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Damit dürfte der Barockgarten in diesem Frühjahr den vielen Erholungsuchenden wieder mehr Freude bereiten, als er dies mit den geschädigten Pflanzen tun konnte.