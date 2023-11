Ortspolizeibehörde sucht Müllsünder in Homburg Illegale Müllablagerungen an Containern nehmen zu

Da dieses „Phänomen“ in letzter Zeit zu einer wirklichen Herausforderung geworden sei, habe die Ortspolizei vermehrt kontrolliert und bereits einige Bußgelder verhängt. In erster Linie gehe es aber darum, die Menschen zu sensibilisieren und zu bitten, ihren Müll nicht illegal zu entsorgen, wenn es für ein paar Tage mal ausnahmsweise keine Kapazität in den Containern gibt. Die städtischen Bediensteten des BBH werden gerade in den kommenden Wochen im Winterdienst eingespannt, was im Regelfall eine enorme Mehrarbeit bedeutet.