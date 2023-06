129 Fälle im Jahr 2022 Illegale Müllentsorgung – So hoch sind die Bußgelder in Homburg gegen Umweltverschmutzung

In diesem Jahr ist das Ordnungsamt den Müllsündern in 21 Fällen auf die Schliche gekommen. So auch in einem besonders gravierenden Fall, der Ablagerung mehrerer Kubikmeter Dämmwolle am Lappentascherhof. „Hier konnten wir die Verursacher in der Zusammenarbeit unseres Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Vollzugspolizei feststellen“, sagt Klein.