„Die Ampel muss Gas geben“ Zukunft in der Metallindustrie in Homburg: Transformation oder Arbeitsplatzverlust?

Wie geht es weiter mit der deutschen Industrie? Wie positioniert sich die Gewerkschaft IG Metall? Findet man dort wirklich alles gut, was die Politik vorgibt? Wer am vergangenen Sonntag bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Homburg-Saarpfalz im Kirkeler Tannenwald mit dabei war, stellte fest, dass die beiden Bevollmächtigten, Salvatore Vicari und Peter Vollmer, sich sehr viel vorsichtiger ausdrückten als etwa Timo Ahr, SPD-Landtagsabgeordneter und in mehreren Gewerkschaften und Verbänden aktiv, darunter auch Verdi, die Awo und die IG Metall. Ahr überbrachte Grußworte, verbunden mit einer handfesten Werbung für den Kurs der Ampel und mit den üblichen Wadenbissen gegenüber die CDU, die für die Schuldenbremse verantwortlich sei.