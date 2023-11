IG Metall Homburg-Saarpfalz IG Metall ehrt 800 langjährige Mitglieder: Als der Lohn noch 24 Reichsmark betrug

Als Manfred Eichinger mit 14 „beim Dingler“ in Zweibrücken in die Lehre ging, betrug sein Lohn 24 Reichsmark, „das war 1947, da wurde noch in Reichsmark bezahlt“, erinnert sich der Jubilar. Ein Jahr später trat er in die IG Metall ein, „da war ich 15 und ich dachte, es wäre gut, wenn ich mich für bessere Bedingungen am Arbeitsplatz einsetze“.