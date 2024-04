10 Jahre Tierschutz-Verein „Hundepfoten Saarpfalz“ 26 Straßenhunde aus der Slowakei haben im Saarland Familien gefunden – die Arbeit der Vermittler ist manchmal schwer

Ihre Geschichten beginnen an unterschiedlichen Punkten im Leben. Manche stehen noch ganz am Anfang ihrer Reise, andere haben den größten Teil ihrer Tage schon hinter sich. Manchen fehlt es nur ein wenig an Liebe und Vertrauen. Andere sind durch die Hölle gegangen. 26 slowakische Straßenhunde sind an diesem späten Samstagabend auf dem Weg ins Saarland – im Großraumtransporter des Tierschutzvereins „Hundepfoten Saarpfalz“.