Gemälde für die Siebenpfeifferstiftung Die Friedenstaube schwebt über Europa

Der Vorname Theophil, der dem deutschen Gottlieb oder dem lateinischen Amadeus entspricht, ist nicht gerade besonders häufig hierzulande. Jetzt aber geschah es im Saarpfalz-Kreis, dass ein Theophil, nämlich Landrat Theophil Gallo, den anderen beauftragte, nämlich den Maler Hermann Theophil Juncker. Der ist zwar 94 Jahre alt, aber noch putzmunter und jeden Tag in seinem Atelier aktiv. Gunar Feth, der Vorsitzende des Freundeskreises der Siebenpfeiffer-Stiftung, sei der Ideengeber des Auftrags gewesen, er habe Gallo immer wieder damit getriezt, sagte der Landrat in seiner Ansprache. Entstanden ist ein für Junckers Verhältnisse sehr gegenständliches Gemälde, das nun der Öffentlichkeit im Haus am Schlossberg präsentiert wurde.