Anmeldung bis zum 24. April Firmenlauf zum elften Mal in Homburg

Der Homburger Firmenlauf steht wieder vor der Tür. Am Donnerstag, 11. Mai, können sich die Läufer in diesem Jahr nicht nur auf das Laufen, sondern auch auf musikalische Unterstützung freuen. Schon im Startbereich soll ein DJ den Teilnehmern einheizen, teilen die Veranstalter mit. Auf der fünf Kilometer langen Strecke treiben eine Samba-Band und ein mobiler DJ die Läufer rhythmisch ins Ziel. Dort angekommen, wird es auf dem Parkplatz Uhlandstraße eine After-Run-Party mit der Band Elliot geben. Die Siegerehrung mit Pokalen für die Gewinner der Wertungskategorien findet ab 20 Uhr statt, heißt es in der Ankündigung weiter. In diesem Jahr werden nicht nur die schnellsten Teams „Männer“, „Frauen“, „Mixed“, sowie die größten Teams prämiert, sondern auch die „Azubi-Superstars“. Mit diesem Preis sollen Unternehmen, die in Sachen Nachwuchsförderung die Nase vorne haben, ausgezeichnet werden. Mit dem Kreativpreis werden außerdem die Firmen prämiert, die ihre Arbeit in einem tollen Outfit darstellen und sich damit auf die Strecke wagen. Für alle Läufer wartet im Ziel die Finisher-Medaille.