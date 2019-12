Jahresrückblick 2019 : Homburger Bürger werden kräftig zur Kasse gebeten

Homburg Zum Ende des Jahres 2019 wurde den Homburgern noch einmal drastisch vor Augen geführt, dass sie in einer Sanierungskommune leben. Das tun sie zwar schon seit fast einem Jahrzehnt, jetzt geht es in Sachen Sparen allerdings ans Eingemachte.

Grund ist dabei nicht nur, dass im städtischen Haushalt eh Schmalhans Küchenmeister ist, sondern auch die Gewerbesteuern drastisch eingebrochen sind. Von acht Millionen Euro weniger auf der Habenseite ist die Rede. Und diese acht Millionen muss die Stadt bis 2024 einsparen. Damit ist eine Summe erreicht, die sich nicht gerade mal so aus den geplanten Investitionen im Haushalt herausstreichen lässt. Deshalb hat der Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung kräftig an der Steuerschraube gedreht. Die Beschlüsse werden die Bürger deutlich in ihrem Geldbeutel merken, werden doch die Steuerhebesätze für die Grundsteuer erhöht, um 27 Prozent. Auch die Gewerbesteuer steigt, allerdings moderat. Damit jedoch nicht nur die Bürger die Sparlasten tragen müssen, plant der derzeitige Verwaltungschef, Bürgermeister Michael Forster, auch eine Stellenstreichung im Rathaus. In den nächsten Jahren werden 60 Leute in den Ruhestand gehen, lediglich 20 Stellen sollen nachbesetzt werden. Dafür sollen auch die Arbeitsabläufe in der Verwaltung geändert werden. Das Jahr 2020 wird mit Sicherheit spannend.