Weitere Impfung in Homburg : Zweitimpfungen am Samstag im Saalbau

Zweitimpfungen am Samstag im Saalbau

Weitere Impfung in Homburg

Homburg Im Juni und Julit hatte Mediziner Dr. Ayman Zant aus Blieskastel an vier Samstagen gemeinsam mit der Stadt Homburg eine kostenlose Impfaktion im Homburger Saalbau an, bei der Bürgerinnen und Bürger ohne Termin vorbeikommen und sich mit „Astrazeneca“ oder „Johnson&Johnson“ impfen lassen konnten.

An diesem Samstag, 11. September, 9 bis 16 Uhr, bietet der Arzt nun eine Zweitimpfung mit dem Impfstoff „Biontech“ an. Alle, die am 12. Juni ihre Erstimpfung erhalten haben, sind aufgerufen, diesen Termin im Saalbau wahrzunehmen, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. Versichertenkarte und Impfausweis müssen mitgebracht werden.