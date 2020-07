Fußball-Saarlandliga : Start mit neuer sportlichen Leitung

Homburg Marc Buchmann ist neuer Trainer des FC Homburg II und wird dabei von Sven Sökler unterstützt.

Der Fußball-Saarlandligist FC Homburg II ist am vergangenen Montag in die Sommervorbereitung gestartet. Der langjährige Cheftrainer Andreas Sorg und sein Assistent Rizgar Daoud stehen künftig nicht mehr an der Seitenlinie, werden aber in der Jugendabteilung dem Verein erhalten bleiben (wir berichteten). Nun hat Marc Buchmann (39) das Sagen, er wird von Sven Sökler (35) unterstützt, um die Torhüter kümmert sich Torwart-Trainer Mark Redl (27).

Es gehe nun aber erst einmal darum, die jungen Spieler an die Saarlandliga heranzuführen. Der Abstiegskampf könnte eventuell diese Jungs vom Kopf her blockieren. „Sollte es dennoch um den Abstieg gehen, was passieren kann, nehmen wir das aber auch so an“, betont Buchmann. Man konzentriere sich ganz auf die eigene Aufgabe und schaue derzeit nicht, wer in der Saarlandliga für die vorderen Plätze in Frage komme. Dennoch freue man sich auf viele namhafte Gegner. Es gäbe derzeit keine größeren Verletzungen. „Wir wollen topfit und mit der nötigen Power in die Saison starten. Es gilt, mit dieser jungen Truppe richtig dagegen zu halten. Dennoch ist auch die Cleverness sehr wichtig, die Jungs sollen eine gute Spielintelligenz mit auf den Weg bringen“, meint Trainer Buchmann. Sorg sei eine Instanz bei der U 23 gewesen, man arbeite auch künfig noch weiterhin eng zusammen.